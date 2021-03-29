الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

أول تعليق من السيسي على تحرك السفينة الجانحة في قناة السويس

متابعات الخليج 365- متابعة

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إن المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

تعقيد فني هائل

وأضاف السيسي، عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: “لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيدٍ مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري”.

وتابع: لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دومًا، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم ستظل شاهدًا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلامًا يا بلادي”.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيًا وعمليًا في إنهاء هذه الأزمة.

جنوح سفينة إيفر غيفن

وبدأت السفينة إيفر غيفن الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام، بالتحرك فجر اليوم الاثنين، وذلك بعدما استجابت لمناورة التعويم التي جرت الليلة وتحركت عن وضعها القديم.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولتها وسائل إعلام مصرية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، السفينة الجانحة في قناة السويس إيفر غيفن وهي تتحرك في المجرى الملاحي الأهم في العالم.



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