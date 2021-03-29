تركي آل الشيخ يعلن التبرع بـ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحـادث قطاري مصر

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، تبرعه لأسرة كل متوفى في حـادث قطاري سوهاج بصعيد مصر، بمبلغ ١٠٠ألف جنيه مصري. وأبدى آل الشيخ، تألمه الكبير من هذا الحـادث الأليم، مضيفاً بأن مصر والمملكة أشقاء ويداً واحدة في السراء والضراء. يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت عن وصول حصیلة ضحايا حـادث تصادم القطارين في محافظة سوھاج جنوبي البلاد إلى 32 وفـاة و165 إصـابة. Source akhbaar24.argaam





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