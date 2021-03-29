تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح وأتربة نشطة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي عسير «أبها، المجاردة، النماص، أحد رفيدة، الحرجة، تنومة، خميس مشيط، ظهران الجنوب» والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، بلجرشي، المندق، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» تشهدان هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تؤثر الرياح النشطة والسحب الرعدية مصحوبة بتدن في الرؤية على مناطق مكة المكرمة «اضم، الطائف، العرضيات، ميسان» وجازان «فيفا، هروب، أبو عريش، الحرث، الدائر، الريث، العارضة» والمدينة المنورة «المهد، وادي الفرع».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في الرؤية تتأثر بها مناطق الشرقية «الأحساء، العديد، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، قرية العليا، الجبيل، الخفجي، الدمام، رأس تنورة، القطيف» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، رنية، تربة» والمدينة المنورة «وادي الفرع، المهد، الحناكية، العلا، خيبر» وعسير «بيشة، تثليث».