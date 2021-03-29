«الصخري» يتوقع هطول أمطار متفاوتة على مناطق عدة بالمملكة ويحدد مدتها

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الإثنين، هطول أمطار (متفاوتة) بدءًا من اليوم حتى الأربعاء المقبل على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ما زالت بعض المواقع تشير- بإذن الله- إلى فرص أمطار (متفاوتة) خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من ١٦ إلى ١٨شعبان ١٤٤٢ نواحي رفحاء ولينة وغرب حفر الباطن ومنطقة حائل خصوصًا جنوبها الغربي وجنوبها، وربما غرب وشمال منطقة القصيم ونواحي المهد والطائف وشرقها ونواحي الباحة وعسير وشرقهما».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر سواحل تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة و سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

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