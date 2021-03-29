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الحصيني: رياح من متوسطة لشبه قوية على هذه المناطق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

الحصيني: رياح من متوسطة لشبه قوية على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الاثنين، رياحًا من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والخليج، وأجزاء من المدينة، ومكة، والساحل الشمالي والأوسط من البحر الأحمر.

حالة جوية تبدأ الثلاثاء

وقال: إن درجة الحرارة فجر اليوم الاثنين، سجّلت برودة نسبيًّا إلى باردة على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات، وعوالق ترابية على شرق المنطقة الغربية.

وتابع الحصيني، متوقع – بإذن الله – حالة جوية من الثلاثاء 1442/8/17هـ يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة على عموم منطقة حائل وأجزاء من غرب القصيم ومرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية وشرق الشمالية والكويت، يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض في الحرارة ورياح مغبرة.

الحصيني: رياح من متوسطة لشبه قوية على هذه المناطق - متابعات الخليج 365 الحصيني: رياح من متوسطة لشبه قوية على هذه المناطق - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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