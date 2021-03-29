وكيل الصحة يحذر من التهاون: اللقاحات لن تمنع انتشار كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، من التهاون مع الإجراءات الاحترازية، داعيًا إلى استمرار الالتزام بالاحترازات حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

اللقاح لا يمنع انتشار العدوى

وأوضح عسيري، أن اللقاحات في المرحلة الحالية تقي الأفراد من الإصابة وتمنع المرض الشديد فيهم، لكنها لن تمنع انتشار العدوى في بقية المجتمع.

وشدد على أن كسر الحجر من قبل المُصاب بالفيروس أو المُخالط لحالة مُصابة ومخالطة الناس ذنب عظيم ومخالفة شنيعة ولا يُعذر أحد بالجهل، مضيفًا: “لا تحمل وزر نشر العدوى، فأنت لا تعلم إلى أي مدى تصل وكم من روح قد تُزهق”.

مستجدات كورونا في المملكة

يذكر أن وزارة الصحة أعلن بالأمس عن تسجيل (531) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (389) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

شارك الخبر