زيادة حالات الزواج والطلاق في المملكة

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أمس الأحد، عن ارتفاع حالات الزواج في المملكة بنسبة 8.9 % في عام 2020، وذلك وفقا لبيانات السجلات الإدارية لوزارة العدل.
وبلغ إجمالي عدد عقود الزواج نحو 150 ألف عقد، وذلك بارتفاع 8.9 % عن عام 2019، فيما بلغت صكوك الطلاق أكثر من 57 ألف صك، بارتفاع نحو 12.7% عن عام 2019، بينما سجلت منطقة الجوف أعلى معدل للزواج العام بين المواطنين (15 سنة فأكثر) تليها منطقة الحدود الشمالية ثم حائل، وتليها الرياض ومكة.
وسجلت المنطقة الشرقية أدنى معدل للزواج، لافتة إلى أن معظم حالات الزواج لعام 2020 حدثت في شهرَي أغسطس وسبتمبر، كما سجلت الجوف أعلى معدل طلاق تليها حائل ثم الحدود الشمالية، تليها منطقتا الباحة والشرقية، فيما سجلت منطقة جازان أدنى معدل طلاق، معظمها خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019.
Source slaati
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