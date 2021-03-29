︎ :
.
شهدت محافظة الطوال بمنطقة جازان صباح أمس الأحد جريمة مروعة لمواطن أقدم على قتل شقيقه بالرصاص .
وكشفت المصادر أن المواطن أقدم على الجريمة بعد خلاف مع شقيقه “السبعيني ” على الأرض والميراث فقام بإطلاق عيار ناري بإتجاه قلبه ، وفقاً لـ “الوئام “.
وتم نقل المصاب إلى مستشفى الطوال العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيره ، فيما قام المجرم بتسليم نفسه للشرطة .
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يقتل شقيقه بعيار ناري في الطوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.