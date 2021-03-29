مواطن يقتل شقيقه بعيار ناري في الطوال

︎ :

.



شهدت محافظة الطوال بمنطقة جازان صباح أمس الأحد جريمة مروعة لمواطن أقدم على قتل شقيقه بالرصاص .

وكشفت المصادر أن المواطن أقدم على الجريمة بعد خلاف مع شقيقه “السبعيني ” على الأرض والميراث فقام بإطلاق عيار ناري بإتجاه قلبه ، وفقاً لـ “الوئام “.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الطوال العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيره ، فيما قام المجرم بتسليم نفسه للشرطة .

Source slaati

