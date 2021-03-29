مع وصول قاطرة جديدة.. توسيع نطاق الحفر بمقدمة السفينة الجانحة في قناة السويس

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أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، توسيع نطاق التكريك والحفر بمنطقة مقدمة السفينة الجانحة “إيفر غيفن” للوصول بها إلى عمق 18 متراً.
وبّين ربيع، أن الهدف من هذا الأمر هو تسهيل عملية تعويم السفينة بالاعتماد على التكريك بصورة أساسية، بالإضافة إلى استخدام الحفارات الأرضية التي تسمح بالاقتراب أكثر من السفينة.
في السياق نفسه، كشفت المتحدثة الإعلامية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس هند فتحي، عن وصول القاطرة الهولندية “ALP GUARD”، والتي تعد من أكبر القاطرات العالمية؛ للمساعدة في تحريك السفينة الجانحة بالقناة.
Source akhbaar24.argaam
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