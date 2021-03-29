“التجارة” تُحذر من متجر إلكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة

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حذرت وزارة التجارة أمس الأحد من متجر إلكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة وإعلانات مضللة.

وأكدت الوزارة أن المتجر يعرض أسعارًا وهمية، مع تعليقات وهمية أيضاً على منتجاته، مبينة أنه بعد حجب 184 موقعاً، واصل مالكه إنشاء المواقع المزيفة.

وأشارت إلى أن السمات المشتركة بين المواقع المزيفة، تكون عناوين عشوائية، ولا توجد معلومات عن المنشأة من حيث العنوان وأرقام التواصل، وتصميمات متشابهة للمنتجات المعروضة.

وأضافت أن الصور المعروضة في المتاجر الوهمية لا تطابق المنتجات الحقيقة، والتواصل فقط عبر البريد الإلكتروني، وعروضها وهمية، وتوفر خيار الدفع عند الاستلام فقط، وكذلك تستخدم اللغة العربية، مشددة على أنها مستمرة في تتبع روابط المتاجر الإلكترونية الوهمية وحجبها.

Source akhbaar24.argaam

