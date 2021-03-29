مفاجأة في حـادث القطار المصري.. السائق ترك القيادة لمساعده ليلحق بموعد

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فجَّرت مصادر مطلعة على سير التحقيقات الخاصة بحادث تصادم قطاري مدينة سوهاج المصرية، مفاجأة من العيار الثقيل حول ملابسات الحادث الذي أودى بحياة العشرات من الركاب.

وأكدت أن سائق القطار رقم 2011 الذي اصطدم بنظيره المتوقف من الخلف، لا يزال على قيد الحياة، فيما أصيب مساعده بكسر مضاعف بعدما ألقى بنفسه عندما علم بوقوع التصادم لا محالة.

وأشارت إلى أن سائق القطار المتحرك ترك مهمة القيادة للمساعد، وذلك بحجة ضرورة اللحاق بموعد ما، غير أن المساعد لم يتمكن من التعامل مع مفاجأة وجود القطار المتوقف، وهو ما دفعه لإلقاء نفسه خارجه أثناء السير.

وأبانت المصادر أن الجهاز اللاسلكي الخاص بالمراقبة قام بتسجيل رسالة تحذير موجهة للسائق الذي ترك القطار، غير أن تلك الرسالة لم تحصل على رد.

وكانت التحقيقات الأولية قد أبرأت سائق القطار المتوقف، حيث أكدت أنه قام بالإبلاغ عن توقفه، وهو ما كان يفترض أن يتبعه سلسلة من الإجراءات، على رأسها إبلاغ القطارات القادمة من الخلف.

Source akhbaar24.argaam

