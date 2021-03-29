بحث خلالها مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.. ولي العهد يُجري اتصالات هاتفية بعدد من قادة الدول العربية

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أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالات هاتفية بكل من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح برهان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

فيما بحث ولي العهد في اتصاله مع قادة الدول الخمس ما تضمنه الإعلان حول قرب إطلاق المملكة لكل من مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم.

وناقش ولي العهد إمكانية وضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، بما يحقق تخفيض كبير في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة

وقدم قادة الدول الخمس شكرهم للأمير محمد بن سلمان على مبادرته، وأكدوا استعدادهم التام لدعم كافة الجهود لتحقق المبادرة أهدافها.

Source akhbaar24.argaam

