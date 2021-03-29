الغبار يغلق مسامات البشرة وهذا الحل

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أكد طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، أن بشرة الوجه تحتاج إلى عناية خاصة وخصوصًا مع موجة الغبار التي تشهدها بعض المناطق، مبينًا أنه يجب العناية بغسل الوجه باستخدام الغسول الطبية وذلك لإزالة العوالق الترابية التي لا ترى بالعين وتلتصق ببشرة الوجه، لذا الأفضل صحيًا هو تنظيف الوجه جيدًا بالغسول.

قراءة النشرة الطبية:

وقال شاولي في تصريحات إلى “المواطن“، إن الأوساخ والأتربة التي تلتصق بالوجه أثناء التعرض للأجواء الغبرة تغلق المسامات، مما تجعل البشرة لا تتنفس جيداً ولا يصلها الأكسجين، ويسبب ذلك شحوباً في الوجه، ولكن قبل شراء الغسول يجب قراءة النشرة الطبية لمعرفة مدى ملائمة الغسول للبشرة التي تختلف من شخص لآخر، إذ ينصح باستخدام الغسول الرغوي أو الجل للبشرة الدهنية، والغسول الكريمي للبشرة الجافة.

إزالة الشوائب:

وبين أن هناك فوائد طبية عديدة لغسول الوجه منها إزالة الشوائب العالقة بالوجه، وترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف ومنح البشرة النعومة وتنقية البشرة من الدهون والحد من ظهور حب الشباب وإزالة العوامل المسببة له وأيضاً تفتيح البشرة وتوحيد لونها،والقضاء على الشحوب الذي يصيبها نتيجة الإهمال، وتغذية البشرة ببعض الفيتامينات المهمة مثل فيتامين سي.

غسول المصادر الطبيعية:

وتابع أن أفضل غسول للوجه هي التي تم إعدادها من مصادر طبيعية مثل الرمان إذ إن بذور الرمان تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للشيخوخة، كما تحتوي على فيتامين C لمضاد للأكسدة الذي يحمي الجلد من التلف، حيث إنها تزيل خلايا الجلد الميتة تعمل على زيادة نعومة البشرة، وهناك التوت البري الذي يساعد في تقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والأوساخ، والفراولة التي تعد غنية بفيتامين C المضاد للأكسدة الذي يحارب الجذور الحرة التي قد تتلف الخلايا وتُكسّر الكولاجين، والشاي الأخضر المليء بالمركبات المضادة للالتهابات والتي تساعد في التقليل من انتفاخات الوجه، كما يحارب الشيخوخة المبكرة، والعسل إذ يساعد العسل على الاحتفاظ بالرطوبة، ويعالج أمراض الجلد، ويكافح حب الشباب، والأفوكادو الذي يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين B اللذين يساعدان على ترطيب البشرة، وهناك غسول يحتوي على زيت الزيتون الذي يعتبر مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومنع التجاعيد.

Source almowaten

