ما كمية الزنك المطلوبة للجسم؟ 

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يعد الزند من العناصر التي يحتاجها الجسم حيث له دور كبير في عمل العديد من الهرمونات، بما في ذلك هرمون الأنسولين وهرمون النمو والهرمونات الجنسية، إذ يوجد الزنك في العضلات وكريات الدم الحمراء والبيضاء.
النمو والجهاز المناعي:
وقالت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة نجود فؤاد في تصريحات إلى “المواطن“: إن نقص الزنك يتسبب في كثير من الأعراض المرضية الخاصة بالنمو وجهاز المناعة، فالجسم لا يستطيع تخزينه، ولهذا السبب
لابد من تناوله في الطعام أو المكملات الغذائية، إذ إن 20 – 30 ٪ فقط من الزنك الموجود في الطعام يمتصه الجسم، وهذا يحدث بالنسبة لجميع العناصر الغذائية الأخرى، حيث ترتبط عملية امتصاص العناصر الغذائية ارتباطًا وثيقًا بجهاز الهضم.
كمية الزنك يوميًا:
وبينت أن احتياج كمية الزنك للفرد يوميًا تختلف بحسب العمر والحالة الصحية والجنس وذلك على النحو الآتي:
⁃ الرضع بعمر 6 – 12 شهرًا: 3 ملغم في اليوم.
⁃ الأطفال من سن 1 – 3 سنوات: 5 ملغم في اليوم.
⁃ الأطفال من سن 4 – 6 سنوات: 6 ملغم في اليوم.
⁃ الأطفال من سن 7 – 10 سنوات: 8 ملغم في اليوم.
⁃ المراهقين الذكور من سن 11 – 17 سنة: 12 ملغم في اليوم.
⁃ المراهقات الإناث 11 – 17 سنة: 9 ملغم في اليوم.
⁃ الرجال: 12 ملغم في اليوم.
⁃ النساء: 9 ملغم في اليوم.
⁃ النساء الحوامل: 11 ملغم في اليوم.
أهم مصادر الزنك:
وحول مصادر الزنك، أوضحت أن الزنك يوجد في اللحوم الحمراء ، والقشريات مثل الجمبري والكابوريا، والإستاكوزا، والمكسرات فكل أنواع المكسرات وخاصة الكاجو يحتوي على نسب عالية من الزنك، والبيض والحليب فالبيض والحليب من الأطعمة التي تحتوي على كميات معتدلة من الزنك، بجانب ذلك الشيكولاتة الداكنة ومنتجات الألبان، والكافيار، وفول الصويا.
Source almowaten
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