فوائد الطماطم للجسم يومياً

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ينصح المتخصصون في التغذية بضرورة تناول الطماطم يوميًا لفوائده العديدة على الجسم، سواء مع الوجبات المطبوخة أو كحبة مفردة أو عبر عصيره الطازج، إذ تعتبر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس، كما تحتوي على الألياف الغذائية، والمركب العضوي مثل الليكوبين.

تقليل الإجهاد التأكسدي:

وقالت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة جواهر العبدالله، إن تناول الطماطم يوميًا مفيد للجسم، إذ تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم على تقليل الإجهاد التأكسدي، وعلاج الالتهابات المزمنة التي بدورها تحد من خطر تكون الخلايا السرطانية، بجانب ذلك تقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام لاحتوائها على الكالسيوم والفسفور وفيتامين سي بنسب عالية، لذلك فهي تقوي العظام وتجدد خلاياه، كما تساهم في التقليل من نسبة الإصابة بالإمساك وتعالجه لاحتوائها على نسبة عالية من الماء والألياف بها فتعمل كملين طبيعي للمعدة، وبجانب ذلك تعزز النظر وتحافظ على صحة العين، وهذا بسبب وجود فيتامين أ، والذي يقوم بتعزيز النظر وتقي أيضاً من الإصابة بالعشى الليلي، كما تقوي الشعر وتحافظ على رونقه ورطوبته ولمعانه، كما تقوم بتنشيط حركة الكليتين بشكل فعال.

حرق الدهون الزائدة:

ولفتت إلى أن هناك دراسات أثبتت أن الطماطم تساعد على حرق الدهون الزائدة للجسم، ولها دور مهم في الوقاية من السرطان، وبعض أمراض ومشاكل الجهاز الهضمي، كما تساعد على منع مشاكل الهضم المختلفة مثل عسر الهضم والانتفاخ ومشاكل القولون المختلفة.

تعزيز صحة القلب:

وأكدت أن تناول عصير الطماطم مفيد جدًا إذ يحتوى العصير على نسبة عالية من البيتا كاروتين الذى يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات، بجانب تحفيز حركة الأمعاء، كما يحتوى عصيرها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض والفيروسات.

Source almowaten

