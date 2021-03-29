الصحة: نسبة إصابة من أخذوا اللقاحات بالفيروس ضئيلة جداً

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن نسبة إصابة من أخذوا اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد ضئيلة جداً.

وجدد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، التأكيد على أهمية أخذ اللقاحات حرصاً على سلامة الجميع، لتجاوز الأزمة والوصول إلى المناعة المجتمعية.

يُذكر أن بيانات وزارة الصحة، كشفت عن تجاوز الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” 4 ملايين جرعة.

Source akhbaar24.argaam

