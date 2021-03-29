شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال الشخصية تنتصر لوالدة "معنف الرياض" المصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتصرت دائرة الأحوال الشخصية السابعة عشرة في منطقة الرياض، لوالدة الطفل المعنف على يد والده.

وأعادت المحكمة الطفل عبدالله، إلى أحضان والدته " مصرية الجنسية " إذ حكمت بحضانة المدعية لابنها، على أن يكون بلد الحضانة القاهرة، بحسب عكاظ.

وكانت الأم قد أوضحت في وقت سابق، أنها انفصلت عن زوجها " مواطن بالرياض" بعد الولادة، مشيرة إلى أنه أخذ الطفل منها وغادر للمملكة وأخبرها بأنه سيعيده لاحقا.

ولفتت إلى أنها تفاجأت بقيام طليقها بتعنيف ابنهما وإرسال مقاطع لها للانتقام منها.