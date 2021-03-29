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الأحوال الشخصية تنتصر لوالدة "معنف الرياض" المصرية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتصرت دائرة الأحوال الشخصية السابعة عشرة في منطقة الرياض، لوالدة الطفل المعنف على يد والده.

وأعادت المحكمة الطفل عبدالله، إلى أحضان والدته " مصرية الجنسية " إذ حكمت بحضانة المدعية لابنها، على أن يكون بلد الحضانة القاهرة، بحسب عكاظ.

وكانت الأم قد أوضحت في وقت سابق، أنها انفصلت عن زوجها " مواطن بالرياض" بعد الولادة، مشيرة إلى أنه أخذ الطفل منها وغادر للمملكة وأخبرها بأنه سيعيده لاحقا.

ولفتت إلى أنها تفاجأت بقيام طليقها بتعنيف ابنهما وإرسال مقاطع لها للانتقام منها.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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