شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يبحث مبادرة زراعة 50 مليار شجرة مع عدد من قادة الدول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالات هاتفية بعدد من قادة الدول، وذلك لبحث مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

وأجرى ولي العهد اتصالاته بكل من: الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والفريق أول عبدالفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في جمهورية السودان، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وكذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

والمبادرة التي أعلن عنها سمو ولي العهد، تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

وجرى استعراض أهمية المبادرة في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.