شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن تعرض لعملية احتيال انتهت بسحب مبلغ كبير من حسابه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشر مواطن مقطع فيديو، أعلن خلاله تعرضه لعملية احتيال عبر الإنترنت، انتهت بسحب مبلغ كبير من حسابه البنكي.

وقال المواطن ويدعى " نايف الجعويني " جاني بريد الآن يقول لديك طرد في البريد السعودي، وبمجرد الضغط للتحقق من البريد، ظهرت نافذة على جهاز الكمبيوتر تطلب مني رقم الهاتف والبطاقة الائتمانية والهوية من أجل التوصيل ".

وأوضح أنه قام بإدخال البيانات المطلوبة، ولم تمر دقائق معدودة حتى فوجئ المواطن بسلسلة من عمليات السحب من بطاقته الائتمانية.

وأشار إلى أنه تم سحب 8 آلاف ريال، ثم 20 ألف ريال، ثم 15 ألف ريال، ليقوم بوقف البطاقة على الفور.

ولفت إلى أنه بالبحث عن المكان الذي سُحبت منه الأموال وجد انه مكان يسمى Kiosk Bien موجود في الدنمارك.