شكرا لمتابعة خبر عن السليمان: الدعاء بصوت مرتفع في المساجد منتصف شعبان "بدعة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبد السلام السليمان، حكم الدعاء بصوت مرتفع في المساجد منتصف شعبان.

وقال عبد السلام السليمان، إن الدعاء بصوت مرتفع في المساجد منتصف شهر شعبان من "البدع"، مشيرا إلى أن هذه البدع تحدث في بعض البلدان.

وتابع أن بعض المسلمين يحضرون إلى المساجد في ليلة النصف من شعبان، ويستخدمون المكبرات بالتكبير وربما أقاموا بعض الصلوات في هذه الليلة، مشيرا إلى أن جميع تلك الأمور من البدع.

وطالب عبد السلام السليمان المسلمين بالاكتفاء باتباع السنة وعدم الابتداع في العبادات، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على صيام الأيام البِيض.