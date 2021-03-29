شكرا لمتابعة خبر عن "تقويم التعليم" تعلن تأجيل اختبار التحصيل الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء اليوم، تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى لهذا العام، ليكون في شهر شوال المقبل.

وأضافت أن قرارها جاء حرصًا على مصلحة الطلبة، حتى يكونوا مستعدين لخوض الاختبارات، ويحققوا أفضل النتائج فيها.

ولفتت إلى أن الاختبار الأول سيكون من يوم 9 إلى 16 شوال المقبل، أما الاختبار الثاني فسيكون من 23 إلى 28 شوال المقبل، وسيتم تعديل مواعيد الطلبة إلكترونيًا.

وأضافت أنه يمكن للطلبة المسجلين في الاختبار، الدخول بنهاية هذا الأسبوع، على ملفاتهم الشخصية لمعرفة مواعيد اختباراتهم الجديدة.