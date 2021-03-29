شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد تصميم الجلسات الخارجية للمطاعم والكافيهات على طريق "التحلية" بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت أمانة منطقة الرياض دليلاً مخصصًا لتصميم الجلسات الخارجية للمطاعم والكافيهات على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية".

ويوضح الدليل لأصحاب المطاعم والمقاهي الآلية الواجب اتباعها عند تنظيم جلساتهم الخارجية، كما تضمن الدليل رسوم توضيحية تحدد المسافات اللازمة فيما بين الجلسات،ونوعية المظلات المسموح باستعمالها.

يذكر أن الدليل يوضح أيضا المساحات التي يجب تخصيصها للمشاة، وأماكن وضع أحواض الأشجار وغيرها من الضوابط والمعايير التنظيمية التي ستسهم في الحد من ارتكاب المخالفات في أثناء إشغال الأرصفة.

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