شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من "الصحة" على شكاوى بشأن صعوبة حجز موعد للحصول على لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علقت وزارة الصحة على عدد من الشكاوى تتعلق بصعوبة حجز موعد للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق "صحتي". علقت وزارة الصحة على عدد من الشكاوى تتعلق بصعوبة حجز موعد للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق "صحتي". وأوضحت وزارة الصحة أنه في الوقت الحالي يتم العمل على التوسع في مراكز اللقاحات بمناطق المملكة ورفع الطاقة الاستيعابية للمواعيد. وتابعت أنه يمكن الدخول لتطبيق "صحتي" خلال الأيام القادمة وستكون المواعيد متاحة، مبدية امتنانها لحرص أصحاب الشكاوى على أخذ اللقاح.