شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تفاجئ طلاب الثانوية العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن نتائج اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية" لأكثر من 239 ألف مختبر.

ويعتبر اختبار القدرات العامة الذي عُقد خلال المدة من 19 إلى 27 فبراير 2021م في عدد من المقارّ الورقية الموزعة على مدن ومحافظات المملكة- اختبارًا خاصًا بخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي.

واشترطت الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي)، حيث يقيس الاختبار القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم، بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن.