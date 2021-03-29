مخالفات فكرية تطوي قيد 54 إماما وخطيبا

طوى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة قيد 54 إماما وخطيبا، لتجاوزات ومخالفات إدارية وفكرية، وتم استبعادهم وعدم التعاون معهم بمختلف الجهات في إقامة البرامج والمناشط الدعوية، حماية للمجتمع من توجهاتهم الفكرية. المستبعدون 17 من العاصمة المقدسة 18 من جدة 3 من الطائف 5 من تربة 3 من الخرمة 4 من القنفذة 1 في كل من الكامل والليث والجموم وبحرة



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