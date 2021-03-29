التجارة تحذر من متجر إلكتروني صيني

جددت وزارة التجارة تحذيرها للمستهلكين من التسوق عبر المتاجر الإلكترونية الأجنبية المجهولة وغير الموثوقة، موضحة أن عمليات الرصد والمتابعة قادت إلى مجموعة من المواقع الإلكترونية تعود للمتجر الصيني المخالف «الذي تم حجبه في وقت سابق بالإضافة إلى 184 رابطًا لمواقع بمسميات مختلفة».

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تتبع هذه الروابط وحجبها بالتنسيق مع الجهات المختصة لحماية المستهلك، إذ تستغل هذه الروابط منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف السوق السعودية للإعلان والترويج للبضائع الرديئة والعروض الوهمية مع عدم تنفيذ خيار الاسترجاع والاستبدال وخدمات ما بعد البيع وإيهام المشترين بجودة المنتجات المعروضة من خلال عرض صور مضللة.

وأوضحت الوزارة أن السمات المشتركة للمواقع التي تم حجبها تكمن في التالي:

• استخدام عناوين عشوائية للمواقع الإلكترونية.

• عدم وجود معلومات عن المنشأة، عنوانها، أرقام التواصل.

• إتاحة التواصل مع المتسوقين فقط عبر البريد الإلكتروني.

• إعلانات مكثفة عبر التواصل الاجتماعي «تويتر، سناب شات، تيك توك».

• استخدام اللغة العربية وعملة الريال السعودي.

• تصميم متشابه لمواقع المتاجر الإلكترونية.

• الصور المعروضة لا تطابق المنتجات الحقيقية.

• ذات المنتجات موجودة على موقع عالمية أخرى بأسعار أقل بكثرة.

• تقييمات وهمية للمنتجات.

• تخفيضات وعروض وهمية.

• توفير خيار الدفع عند الاستلام فقط.