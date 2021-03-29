وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى لهذا العام 1442، ليكون في شهر شوال المقبل. ‏وعليه ستكون المواعيد الجديدة كالآتي: - الاختبار الأول: من 9 إلى 16 شوال 1442. - الاختبار الثاني: من 23 إلى 28 شوال 1442. وسيتم تعديل مواعيد الطلبة إلكترونيا. ويمكن للطلبة المسجلين في الاختبار، الدخول بنهاية هذا الأسبوع، على ملفاتهم الشخصية لمعرفة مواعيد اختباراتهم الجديدة.



كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل اختبار التحصيل الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.