بحث معوقات ازدواجية طريق محايل - المجاردة

ناقش محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، إزالة المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروع توسعة طريق (محايل — المجاردة) بحضور مدير قسم مرور محافظة بارق ورئيس البلدية ومندوب شركة الكهرباء وممثل إستشاري المشروع ومقاولي الطرق والكهرباء. وتصدر مشروع إزدواجية «كبري شري» محاور الاجتماع حيث جرى استعراض معوقات المشروع مع شركتي الاتصالات والكهرباء، وبحث سبل تفادي وقوع الحوادث المرورية التي تسببت فيها الجزيرة الوسطية جنوب كبري شري. واستكمل الاجتماع بقية معوقات الطريق في الجزء الخاص بمحافظة بارق من كبري شري إلى حدود المحافظة مع محافظة محايل جنوبًا ، ومن ضمنها دوار وتقاطع مركز ثلوث المنظر جنوبًا. وشدد محافظ بارق على سرعة الإنجاز والتنسيق بين الجهات الحكومية والمقاولين كلٌ فيما يخصه، فيما أبدى مقاول المشروع إبراهيم الفلقي استعداده بكل ما يتطلب تعاونه.



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