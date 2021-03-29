تفقّد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، يرافقه أمين جدة صالح التركي، عددًا من المواقع بمحافظة جدة، التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية. واستهلّ الجولة الميدانية بالحديقة الصخرية جنوب المحافظة، مطّلعًا على الأعمال الفنية الجدارية، بعدها زار سموه ساحة جامع العزيزية بحي البغدادية الشرقية.
وتضمّنت جولة الأمير مشعل بن ماجد منطقة بحيرة الأربعين، مستمعًا لشرحٍ موجزٍ عن سير العمل بتطوير المنطقة ومراحل المشروع، مختتمًا جولته بشارع المدن بحي البغدادية الغربية. وشدّد محافظ جدة خلال الجولة على مواصلة جودة التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر مشعل بن ماجد يتفقد المشروعات التنموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.