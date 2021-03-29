مشعل بن ماجد يتفقد المشروعات التنموية

تفقّد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، يرافقه أمين جدة صالح التركي، عددًا من المواقع بمحافظة جدة، التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية. واستهلّ الجولة الميدانية بالحديقة الصخرية جنوب المحافظة، مطّلعًا على الأعمال الفنية الجدارية، بعدها زار سموه ساحة جامع العزيزية بحي البغدادية الشرقية.

وتضمّنت جولة الأمير مشعل بن ماجد منطقة بحيرة الأربعين، مستمعًا لشرحٍ موجزٍ عن سير العمل بتطوير المنطقة ومراحل المشروع، مختتمًا جولته بشارع المدن بحي البغدادية الغربية. وشدّد محافظ جدة خلال الجولة على مواصلة جودة التنفيذ.