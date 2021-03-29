شكرا لقرائتكم خبر عن 850 مليون ريال لـ«تصريف مياه الأمطار» في ضاحية الملك فهد بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية أبرز تفاصيل مخطط تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام، الجاري والمستقبلي، وذلك بتكلفة تقديرية تقدر بـ850 مليون ريال.

بُنى تحتية

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن المساحة الإجمالية لضاحية الملك فهد تبلغ 29 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن حي الضاحية يعتبر من أكبر الأحياء في المنطقة الشرقية، وأن الأمانة خصصت جزءًا من موازنتها السنوية، لتنفيذ أعمال البُنى التحتية، والتي تتضمن سفلتة الطرق والإنارة وتطوير المداخل وإنشاء الحدائق، إضافة إلى مشاريع تصريف مياه الأمطار.

خطوط طرد

وقال إن مشاريع تصريف مياه الأمطار التي يتم تنفيذها حاليًا هي: مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى، والتي تتضمن خطي طرد من الخليج العربي وحتى الربط على خطوط الطرد بمشروع المرحلة الثانية بالضاحية، إضافة إلى تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار، المرحلة الثالثة، والذي يتضمن إنشاء محطة ضخ في الحي الخامس لضاحية الملك فهد، وكذلك يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تصريف مياه الأمطار في الضاحية، عبر إنشاء محطة وشبكات انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني، وجزء من الحيَّين السادس والخامس بضاحية الملك فهد بأقطار من 400 ملم إلى 3000 ملم.

ونوّه إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار ـ المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد، وتم تسليمه ابتدائيًا، ويتضمن المشروع خطي طرد داخل ضاحية الملك فهد.

دراسات وتصاميم

وكشف الصفيان أن إجمالي تكلفة المشاريع الأربعة بلغ 250 مليون ريال، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد الدراسات والتصاميم لجميع أحياء ضاحية الملك فهد؛ لتنفيذ المشاريع المستقبلية، والتي يبلغ إجمالي تكلفتها 600 مليون ريال سعودي، وتتمثل في استكمال شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطة تصريف مياه الأمطار بجنوب الضاحية وخط الطرد، على أن يتم طرح تلك المشاريع وفقًا للمخصصات المالية المتوافرة.

منظومة متكاملة

وأكد أن التنفيذ في جميع المشاريع الجاري العمل بهم حاليًا، يسير وفق الجدول الزمني، لافتًا إلى أنه يجري الانتهاء من تنفيذ بقية المشاريع وفق الجدول الزمني لها، وأن جميع هذه المشاريع تُعد المرحلة الأولى لخدمة أحياء ضاحية الملك فهد، وذلك بإنشاء منظومة متكاملة.

مشاريع جديدة

وبيّن أن العمل الذي يتم في هذه الأحياء هو استكمال لدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمشاريع البُنى التحتية خاصة تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه الجوفية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل بمشاريع أخرى خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار استكمال تغطية جميع أحياء ضاحية الملك فهد، ضمن منظومة متكاملة من تخفيض منسوب المياه الجوفية وتصريف مياه الأمطار.

جهود متواصلة

وشدد الصفيان على أن الأمانة تواصل جهودها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، والتي تخدم المواطن والمقيم، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام، والتي يتم متابعتها بشكل مباشر من قِبَل أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، في ظل دعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

نتائج إيجابية

وأشار إلى أن الأمانة تبذل مساعيها للانتهاء من هذه المشروعات في الوقت المحدد، ضمن الجدول الزمني الذي تم وضعه، وتواصل الجهود من أجل استكمال ومواصلة المشروعات التنموية، والتي تخدم المواطنين والمقيمين، موضحًا أن الأمانة حققت العديد من النتائج الإيجابية خلال مواسم الأمطار الماضية من خلال منظومة شبكات تصريف مياه الأمطار.