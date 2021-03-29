التجارة السعودية تحجب مواقع إلكترونية لمتجر صيني يستهدف السوق السعودية ببضائع رديئة

بعد أن رصدت وزارة التجارة السعودية مجموعة من المواقع الإلكترونية لمتاجر أجنبية مجهولة وغير موثوقة، قامت بالتعاون مع الجهات المختصة بحجب مواقع إلكترونية لمتجر صيني مخالف يستهدف السوق السعودية ببضائع رديئة، حيث تم حجبه في وقت سابق إضافة إلى 184 رابط لمواقع للتجارة الإلكترونية بمسميات مختلفة، وياتي هذا الإجراء ضمن إطار حماية المستهلك.

حجب المواقع غير الموثوقة

وحثت وزارة التجارة السعودية المستهلكين بعدم التعامل مع المواقع الإلكترونية الغير موثوقة، وعدم التجاوب مع الإعلانات التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل تلك المواقع، وأكدت على استمرارها في تتبع وحجب تلك الروابط التي تستغل منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف السوق السعودي في :

قد يهمك:

الإعلان والترويج للبضائع الرديئة والعروض الوهمية، مع عدم تنفيذ خيار الاسترجاع والاستبدال.

خداع المستهلكين بتقديم خدمات ما بعد البيع، وإيهام المشترين بجودة المنتجات المعروضة من خلال عرض صور مضللة.

كيفية معرفة المتاجر الوهمية من الحقيقية

ومن خلال رصدها للمواقع الإلكترونية الغير موثوقة ، أوضحت الوزارة أن السمات المشتركة في المواقع التي تم حجبها تتمثل بالتالي:

استخدام عناوين عشوائية للمواقع الإلكترونية.

عدم وجود معلومات عن المنشأة مثل عنوانها، وأرقام التواصل.

إتاحة التواصل مع المتسوقين فقط عبر البريد الإلكتروني.

إعلانات مكثفة عبر التواصل الاجتماعي “تويتر، سناب شات، تيك توك”.

استخدام اللغة العربية وعملة الريال السعودي.

تصميم متشابه لمواقع المتاجر الإلكترونية.

الصور المعروضة لا تطابق المنتجات الحقيقية.

ذات المنتجات موجودة على مواقع عالمية أخرى، ولكن بأسعار أقل بكثر.

تقييمات وهمية للمنتجات.

تخفيضات وعروض وهمية.

توفير خيار الدفع عند الاستلام فقط.

وطالبت الوزارة عموم المستهلكين بالإبلاغ عن المواقع الوهمية أو الأجنبية المجهولة والغير موثوقة عبر :