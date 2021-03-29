استعلم عن نتائج قياس بالسجل المدني وطريقة طباعة النتيجة

تم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات لجميع الطلاب من قبل المركز الوطني للقياس، وذلك فيما يتعلق بالاختبار الورقي وظهرت تلك النتيجة بعد أدوا أبنائنا الطلبة الامتحانات وانتهت عمليات التصحيح لجميع الأسماء التي قامت بتسجيل البيانات الخاصة بهم وتأدية هذا الاختبار.

بالسجل المدني تعرف على نتائج قياس الورقي

حيث أدوا طلابنا اختبارات القدرات المعرفية والعامة ، ويمكن الوصول لدرجاتهم في تلك الامتحانات عن طريق ما يلي.

قد يهمك:

سجل دخولك بالمركز الوطني للقياس، ثم دون كافة البيانات المتعلقة بالمستخدم والتي يكون منها الاسم ورقم هويتك الوطنية ورمز المرور.

عندما يظهر لك رمز التحقق يتم تسجيله، ثم حدد الاختبار الذي ترغب في أن تستعلم عنه .

عندما تستوفي تلك الخطوات السابقة أضغط على الأيقونة المخصصة للبحث ثم النقر على الاختبار وسوف يتضح أمامك نتيجة امتحان الطالب.

طباعة النتيجة الخاصة باختبارات القدرات العامة

يستطيع كافة الطلبة والطالبات طباعة نتيجة الاختبارات مهما كان نوعها سواء كانت تحصيلية أو اختبارات القدرات المعرفية والعامة من خلال الأتي.

يتم تسجيل الدخول على لينك قياس وتدوين جميع البيانات التي يتم طلبها منك.

قبل عملية التسجيل يجب عليك أن تكتب الرمز الخاص بالتحقق.

حدد نوع الاختبار الذي ترغب في معرفة النتيجة المتعلقة به ثم أنقر على عبارة البحث .

أنتظر لبضع دقائق حتى تضح النتيجة أمامك و عند ذلك يضغط على زر الطباعة .

ويمكن أن تقوم بطباعة أكثر من نسخة على حسب الكم الذي ترغب فيه.

طباعة نتائج قياس

من خلال الفيديو التالي تستطيع التعرف على طرق طباعة النتائج بكل سهولة كما أيضا سيزودك بكيفية الاستعلام عن نتائج قياس:

كما المركز الوطني قد أتاح الاختبارات لجميع أبنائنا الطلاب سواء كانوا من خريجي الجامعات ويحملون شهادة البكالوريوس أو الحاصلين على درجة الماجستير، وهناك اختبار تحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية العامة ومن خلاله قد يلتحقون بالدراسة بالجامعات والتخصصات العلمية التي يسعون له.