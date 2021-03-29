شكرا لقرائتكم خبر عن إياتا لـ"اليوم": محادثات لربط الجواز والشهادات الصحية بالسفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نائب الرئيس التنفيذي لخدمات العملاء والخدمات المالية والرقمية للاتحاد الدولي للنقل الجوي بجنيف محمد البكري لـ (اليوم) عن محادثات مع المسؤولين بالمملكة لربط الشهادات الرقمية الصحية الصادرة من وزارة الصحة السعودية مع منصة إياتا لإدارة وثائق السفر.

وأوضح أنه جرى اختبار المنصة مع الخطوط السنغافورية والقطرية الأسبوع الماضي، وهناك أكثر من 30 شركة يتم جدولتها الآن، تمهيدا للاختبار، كاشفا عن أن الإصدار الأول للمنصة سيكون جاهزا في نهاية الشهر الجاري.

النقل الجوي

وأكد «البكري»، أن عمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي المتواصل يهدف إلى توفير الطريقة المثلى والسليمة، والتي توفر مصداقية وصحة المعلومات الصحية للمسافرين حتى يتثنى للحكومات الاعتماد عليها كوسيلة شفافة لتخفيض إجراءات منع السفر أو الحجر الصحي والسماح لمواطنين الدول بالسفر، دون هاجس تصدير أو استيراد الفيروس عبر النقل الجوي.

قيود صارمة

وقال: إن الحكومات وضعت قيودا صارمة على الرحلات الجوية، فضلا عن إغلاق حدود وتعليق الرحلات، ليمر القطاع بأسوأ فتراته على الإطلاق، إذ وصلت خسائر النقل الجوي إلى أكثر من 118 مليار دولار، مع انخفاض عدد الركاب، والتراجع لمستويات عام 2003، وتكبدت شركات الطيران خسائر مالية كبيرة.

وتوقع أن تشهد الأرقام تحسنا العام الجاري، إذا بادرت الدول باتخاذ قرارات جديدة، تسهم في إنعاش القطاع، وتتطابق مع إرشادات المنظمات الدولية العالمية.

شهادات الاختبار

ويتيح جواز سفر «إياتا» للمسافرين إنشاء «جواز سفر رقمي» للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم مع مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات المحلية وشركات الطيران لتسهيل إجراءات السفر. وسيتمكن المسافرون من إدارة جميع الوثائق رقميا عبر التطبيق الجديد وبسلاسة طوال تجربة السفر.