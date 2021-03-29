شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة لمصر: نقدر كفاءتكم العالية في التعامل مع «السفينة الجانحة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نقف معكم بكافة الإمكانيات للمساهمة للتعامل مع الحادث • بذل كل ما يمكن لمساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر مواقف المملكة تجاه مصر تنطلق من قيم الأخوة، والعلاقات التاريخية المشتركة، فهي من تبادر وتلبي النداء وتقدم يد العون في أوقات الأزمات، وأكدت المملكة دعمها للجهود التي تبذلها مصر في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس. وتثق المملكة في قدرة الحكومة المصرية، على إنهاء أزمة السفينة الجانحة بخبراتها وإمكاناتها وكفاءاتها المميزة. وتقف المملكة مع شقيقتها مصر بكافة الإمكانيات للمساهمة بدعم جهود السلطات المصرية للتعامل مع الحادث وتبعاته وفق ما تقدره الأجهزة المصرية. وتستمر المملكة في تواصلها مع الحكومة المصرية الشقيقة، وبذل كل ما يمكن لمساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.