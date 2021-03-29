شكرا لقرائتكم خبر عن 81 جلسة غسيل كلوي للمستفيدين في الغيضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز خلال المدة من 13 حتى 18 مارس 2021م، باستقبال 50 مريضا منهم 35 حصلوا على 81 جلسة غسيل كلوي وجلسة واحدة إسعافية، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 72 % والإناث 28 %، بينما بلغت نسبة المقيمين 88 % والنازحين 8 % واللاجئين 4 %، فيما أجرى 619 تحليلا مخبريا، فيما راجع عيادة أمراض الكلى 15 مريضا.

ويأتي ذلك امتدادا للمشاريع المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة التي تمر بهم.