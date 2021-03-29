شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين طرق بطول 179 كيلو مترا في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة النقل أمس، الموافق 28/‏‏3/‏‏2020م، مشروعين تنمويين من مشاريع وزارة النقل بمنطقة نجران لخدمة الطرق ومرتاديها، وذلك برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وبحضور وزير النقل م. صالح بن ناصر الجاسر.

حيث دشنت الوزارة مشروع استكمالات ازدواج طريق نجران/‏‏ شرورة/‏‏ الوديعة بطول «١٥٧» كم على خمس مراحل، كما تم تدشين مشروع استكمال الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع طريق نجران شرورة إلى الحصينية، بطول ٢٢ كم.

من جانبه أكد وزير النقل أن هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة، وأن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة، تجني ثمارها اليوم هذه المنطقة، وبما يسهم في تنميتها وخدمة ساكنيها وزائريها الكرام، كما عبر الجاسر في حديثه عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي يوليه للمنطقة وأهلها، بالإضافة إلى دعمه المستمر لكافة مشاريع الوزارة في المنطقة.

وتولي وزارة النقل اهتمامًا كبيرًا بكافة مناطق المملكة بما فيها منطقة نجران، كما تحرص الوزارة على إنجاز كافة مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي ترتكز على محاور مهمة من بينها تحسين جودة الحياة، ودعم ما يكفل خلق اقتصاد متنوع ومزدهر، لوطنٍ طموح.

وقد بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، مع وزير النقل م. صالح بن ناصر الجاسر، خدمات الوزارة والمشروعات المستقبلية بالمنطقة، إلى جانب مشروعات الهيئة العامة للنقل وخدمات الطيران المدني.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة نجران في مكتبة أمس، وزير النقل، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق م. بدر بن عبدالله الدلامي.

وأكد حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطن والمقيم أينما كان في المملكة من خلال اعتماد المشروعات الخدمية في المجالات كافة، منها مشروعات الطرق والنقل بمختلف وسائله، إضافة إلى أعمال الطيران المدني.

وقال: «نحمد الله تعالى أننا نشهد وعلى مدى العام افتتاح العديد من المشروعات، والتأسيس لأخرى، ولا شك أن منطقة نجران مقبلة على اعتماد العديد من مشروعات الطرق والنقل، التي ستكون بإذن الله إضافة لما يقدم من المشروعات».