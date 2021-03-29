شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الفائزين في تحدي «كاوست» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، كما كرّم البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار وهي إحدى مبادرات الملتقى الريادية وتحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز، ويبلغ إجمالي قيمة جوائز المسابقتين 3 ملايين و300 ألف ريال.

وكرّم سموه الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة بجوائز تبلغ قيمتها مليونا و300 ألف ريال وهم الفائز بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال تحدي الأوضاع المحيطة ومساندة القرارات التنبؤية، وفي تحدي الرعاية الصحية فازت منصة صفا الرقمية للإشراف على صحة الحجاج والمعتمرين وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، وفي تحدي إدارة الأفواج فازت مبادرة إدارة الأفواج من خلال منصة الحج الذكية وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، وفازت في تحدي النقل والمواصلات مبادرة تعزيز تنقلات الحجاج والمعتمرين من خلال الذكاء الاصطناعي وقيمتها 100 ألف ريال.