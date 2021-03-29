شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 1898 لاجئًا بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي خدماتها الطبية لـ1.898 لاجئًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد استقبلت عيادات الطب العام 574 مريضًا تمت معاينتهم، وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 125 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 360 مريضًا، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 153 مريضًا، وراجع 117 مريضًا عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 255 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 119 صورة أشعة لـ 74 مراجعًا، و584 فحصًا مخبريًا لـ183 مراجعًا، كما تم إعطاء 119 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ43 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 8 مرضى، و6 حالات في عيادة التغذية، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 1.217 وصفة طبية.