شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج «قدرات» الثانوية العامة.. واعتماد لائحة اختبارات «قياس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس نتائج اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات «الفترة الثانية» لأكثر من 239 ألف طالب، عبر صفحة المستفيد في موقع الهيئة الإلكترونية.

ويعد اختبار القدرات العامة الذي عقد خلال الفترة من 19- 27 فبراير 2021 في عدد من المقرات الورقية الموزعة على مدن ومحافظات المملكة، اختباراً خاصاً بخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي، وتشترط الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، ويشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها «النظري والعلمي».

ويقيس الاختبار القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم، بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

من جهة أخرى اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب لائحة تنظيم الاختبارات المركز الوطني للقياس التابع للهيئة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الخامس «عن بُعد» أمس برئاسة رئيس المجلس د. أحمد العيسى، عددًا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات الهيئة والمراكز التابعة لها، انتهى فيها إلى اعتماد لائحة تنظيم الاختبارات، واعتماد ميزانية الهيئة للعام المالي 2021م، واعتماد تقريرها السنوي للعام المالي 2020م والتوصية برفعه إلى رئيس مجلس الوزراء وفق الإجراءات النظامية المتبعة، واعتماد تعيين مدير لإدارة المراجعة الداخلية في الهيئة.

وعرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب د. حسام زمان، ملخصًا عن أبرز أعمال الهيئة ومنجزاتها خلال الربع الأول من العام المالي 2021م، كما اُطلِع المجلسُ على مشاريع ومبادرات الهيئة الرقمية الحالية والمستقبلية، والتقرير السنوي للجنة المراجعة الداخلية - المنبثقة عن المجلس - عن العام 2020م، وبارك الجهود المبذولة فيهما.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الهيئة، الذين تولوا عرض موضوعاتهم على المجلس وأهم منجزاتهم فيها، وتقديم الإيضاحات اللازمة في ضوء ملحوظات أعضاء المجلس. وثمن رئيس المجلس جهود أعضاء المجلس في مراجعة الأعمال المعروضة على المجلس، مؤكدًا الأدوار والمسؤوليات الكبيرة للهيئة ولمجلس إدارتها في مستقبل التعليم والتدريب في المملكة لتحقيق تطلعات القيادة والإسهام في تحقيق رؤية 2030.