شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرة حوثية «مفخخة» تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» أمس من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأشار المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إلى استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، موضحا أنه يجري اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.

إلى ذلك أدانت دولة الكويت بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط بالمملكة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: «إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد الحاجة الملحّة لتحرك دولي حاسم لردعها ووضع حد لها نظرا لما تشكّله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها بما يحفظ للبلد أمنه واستقراره ويحقن دماء شعبه، لا سيما في إطار المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لإنهاء الصراع في اليمن التي حظيت بتأييد دولي واسع».

وأكدت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين، بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد أمس، وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا تأييده لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.