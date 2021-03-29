شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 400 كجم «تنباك وسابوري وتمبول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت أمانة المنطقة الشرقية، نحو 400 كيلو جرام «تنباك، وسابوري، وتمبول»، وذلك ضمن الجولات الرقابية المشتركة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، شملت 3 محلات بالدمام، مخالفة لنشاط البيع أحدها كُتب على المحل «للإيجار»، وذلك بهدف إيهام الجهات الرقابية.

وتكثف الأمانة جولاتها الرقابية على مختلف المنشآت؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، إضافةً إلى الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.