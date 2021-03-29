شكرا لقرائتكم خبر عن «رصد السلوكيات» ترفع 22 مخالفة للجهات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارة الصحة العامة بصحة الشرقية، التابعة للجنة رصد السلوكيات، 22 مخالفة ورفعها للجهات الأمنية في المنطقة، وذلك لدى زيارة 364 منشأة، خلال الأسبوعين الماضيين.

وتواصل اللجان الميدانية جولاتها الرقابية على جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية؛ للتأكد من التزام مختلف المنشآت بالاشتراطات الصحية والوقائية.

من ناحية أخرى، نشرت صحة الشرقية لوحات توعوية بالشوارع والميادين، وذلك ضمن برنامج توعوي، تمثل في نشر رسائل توعوية تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19».