شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف مخالفة للإجراءات الوقائية بالمملكة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الداخلية عن 30306 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، خلال الفترة من 8 إلى 14 شعبان 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 9915، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 7222، ثم المنطقة الشرقية بـ4112، ومنطقة القصيم بـ 2375، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1697، ومنطقة الجوف بـ1241، ومنطقة تبوك بـ861، ومنطقة الباحة بـ 746، ومنطقة عسير بـ676، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 606، ومنطقة حائل بـ 597، ومنطقة جازان بـ181، ومنطقة نجران بـ77.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.