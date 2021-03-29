شكرا لقرائتكم خبر عن 325 جرعة لقاح لمنسوبي أمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع التجمع الصحي الأول، أمس، حملة تستهدف تقديم 325 جرعة من لقاح فيروس كورونا ، لمنسوبي ومنسوبات الأمانة والعاملين من المقيمين، إضافة إلى متطوعي الأمانة الذين شاركوا بجهودهم خلال الجائحة.

وأقيمت المبادرة على مسرح الأمانة، بإشراف الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، بمشاركة 12 متطوعاً ومتطوعة، وذلك بعد التسجيل مُسبقاً عبر رابط إلكتروني.

وتستهدف المبادرة، التوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد».