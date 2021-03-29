شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف زيارة ترصد مخالفات احترازية في 61 منشأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، 61 منشأة تجارية، إضافة إلى تحرير 484 مخالفة، وذلك خلال 11346 جولة رقابية، و280 «مشتركة مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة من 21 - 27 مارس 2021م؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمجمعات التجارية ومنافذ البيع.

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940 خلال الأسبوع الماضي، 3508 بلاغات، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية.

وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق «توكلنا» في الأسواق والمراكز، ومتابعتها، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، وكذلك متابعة تطبيق كافة الاشتراطات البلدية.

ودعت الأمانة المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، والمخالفات البلدية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات 940؛ للحد من انتشار الجائحة.