شكرا لقرائتكم خبر عن 167 ألف جولة على المساجد في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الأسبوع الثامن، من جولاته الرقابية، 204 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين، وذلك خلال 21350 جولة على مساجد وجوامع المملكة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا ، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال 8 أسابيع إلى 167.848 جولة رقابية، لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

وبيّن تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد، أمس، عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع الثامن، تزامنًا مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 204 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تمت معالجتها فورًا، مبينًا أن المخالفات التي تم رصدها تنوّعت بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1529 مسجدًا بمناطق المملكة، وتمت معالجة الملاحظات فيها فورًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، ولجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، مؤكدةً أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد للاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

إلى ذلك، أغلقت الوزارة، أمس، مسجدًا واحدًا، مؤقتًا في منطقة تبوك بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 49 يومًا إلى 382 مسجدًا، تم فتح 373 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد، 3 بمنطقة الرياض و4 مساجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.