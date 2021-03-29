شكرا لقرائتكم خبر عن تسريع وتيرة التطعيم.. الصحة: 70 % من إصابات كورونا بسبب التجمعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أن مواعيد تلقي لقاح كورونا ستكون متاحة بشكل أكبر في المرحلة القادمة، داعيًا الجميع إلى ضرورة المسارعة والمبادرة لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي لتجاوز الجائحة بسلام والوصول إلى مناعة مجتمعية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن الوزارة رصدت خلال المدة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك في الحالات الحرجة، مرجعًا ذلك إلى التجمعات داخل المنازل بنسبة 60% إلى 70%، حاثًا الجميع على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية سواءً لمن أخذ اللقاح أو مَن لم يأخذه.

وأفاد «العبدالعالي» أن عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها عبر مراكز اللقاح في مناطق المملكة كافة بلغ 4053069 جرعة معطاة. وأعلن متحدث الصحة تسجيل 531 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 388325 حالة، من بينها 4728 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 638 حالة حرجة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 376947 حالة بإضافة 389 حالة تعافٍ جديدة.

وأضاف إن عدد الوفيات بلغ 6650 حالة، بإضافة 7 حالات وفاة جديدة، مؤكدًا أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 8138294 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2204583 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ30794589 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 14967217 فحصًا مخبريًا دقيقًا.