شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف لتر معقمات لغسل المسجد الحرام يومياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 16 مدخلا لدخول المصلين للحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وتخصيص 7 مداخل خاصة بالمعتمرين.

وبينت الرئاسة أنه سيتم استخدام 60 ألف لتر من المعقمات يوميا بالمسجد الحرام وغسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات في اليوم من خلال استخدام أكثر من 86 ألف لتر من المياه، وتخصيص 30 كاميرا حرارية لفحص الداخلين، وتوفير 20 جهاز تعقيم للرش بالرذاذ، وتوفير 150 مضخة للتعقيم و100 معدة آلية، وسيشارك في تنفيذ الخطة 9322 من الكوادر البشرية، منهم 3715 من الموظفين، و3400 من العاملين، و707 من الموظفات، و900 من العاملات.

وتضمنت الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة، وسيبدأ العمل بها مطلع الشهر الكريم إيجاد 7 نقاط فرز أثناء الصلوات و6 نقاط فرز للمعتمرين قبل الدخول للحرم مع التشديد على التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، المتمثلة في التباعد الجسدي ولبس الكمامة وإحضار سجادة للصلاة والحجز عن طريق تطبيق اعتمرنا وتحميل وتفعيل تطبيقي توكلنا وتباعد.