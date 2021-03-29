شكرا لقرائتكم خبر عن «موعد العمرة» شرط لدخول مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نبّه الأمن العام المعتمرين بالحرص على التقيد بالموعد المحدد في التصريح والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليتم السماح بدخول العاصمة المقدسة. وشدد أنه في حال الحصول على تصريح للعمرة أو الصلاة من خلال تطبيق «اعتمرنا» يجب الحرص على الالتزام بالموعد المحدد، والإجراءات الاحترازية، إذ سيمسح بالدخول إلى مكة عبر مراكز الضبط الأمني التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق على المنافذ، وتنتشر قوات أمن الطرق الخاصة على المنافذ الرئيسية للعاصمة المقدسة لتقديم الإرشاد والخدمات الإنسانية والتحكم في تدفق المركبات وصولاً إلى العاصمة المقدسة وفق التنسيق القائم مع مراكز العمليات، كما تعمل على تكثيف الدوريات لتواكب الحركة وتحقيق ضبط السير وملاحقة أي متهور يعكر صفو المسافرين على الطريق.

