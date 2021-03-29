شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يدشن «رب اجعل هذا البلد آمناً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، أمس (الأحد)، أعمال حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً»، تحت شعار «فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن».

واطلع أمير المدينة على أهداف ومحاور الحملة، كما استمع لشرح وافٍ عنها من مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع. وتهدف الحملة لتوعية أفراد المجتمع في حماية الأمن الفكري، وبيان أهميته، وكذلك تعزيز مفهوم اللُحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والازدهار، وإقامة شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال، والتحذير ممن يُثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشق صفهم.

وأعرب مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة عن شُكره وامتنانه للأمير فيصل بن سلمان على رعايته لتدشين أعمال الحملة بالمنطقة. وأشار إلى أن الحملة ستُقدم رسائلها التوعوية المتضمنة مشاهد مرئية من خلال مُختلف وسائل الإعلام، وعبر الشاشات الإلكترونية والتلفزيونية في الطرقات والميادين والأسواق التجارية.